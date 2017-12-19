Несовершеннолетних задержали по подозрению в краже арсенала оружия в Бийске

Молодые люди сознались в преступлении

Несовершеннолетних подозревают в хищении арсенала оружия, сообщает ГУ МВД России по краю.

Ночью 17-летние подростки взломали павильон на привокзальной площади Бийска, в котором находилось пневматическое оружие. В результате они похитили пневматические пистолеты, ножи-бабочка, стартовые пистолеты системы револьвер. Всего семь единиц на общую сумму более 25 тысяч рублей.

Полиция установила личности двух подозреваемых. Ими оказались подростки, проживающие в Бийском районе.