Новосибирца судят за покушение на убийство отдыхающего в Яровом

Обвиняемый не признал своей вины
32-летний житель Новосибирска предстанет перед судом за покушение на убийство отдыхающего в алтайском городе-курорте Яровое.
Как сообщает региональный СКР, преступление было совершено 1 июня 2012 года около 6 утра. Обвиняемый на улице начал выяснять отношения с молодой парой, которая приехала в город на отдых. Он требовал, чтобы 22-летний парень ушел, оставив девушку. В итоге сначала мужчина приставил к горлу молодого человека нож, а когда тот оказал сопротивление, выстрелил в него из бесствольного пистолета «ОСА». Парень получил ранение в область головы и груди. К счастью, врачам удалось его спасти.
Обвиняемый уехал в Новосибирск, а расследование уголовного дела затянулось на 6 лет.
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