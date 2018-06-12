Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае с 8 по 14 июня

Подготовлен прогноз по ДТП, лесным пожарам и паводку

Прогноз ЧС в Алтайском крае на период с 8 по 14 июня подготовили в ГУ МЧС России по региону.

Из-за прогнозируемых синоптиками осадков, есть риск увеличения числа ДТП, в частности на Чуйском тракте, на автодороге Бийск-Белокуриха, а также в Первомайском, Красногорском, Залесовском, Рубцовском и Зональном районах. Особенно осторожными стоит быть велосипедистам и мотоциклистам. При пересечении участков, где ведутся дорожные работы, необходимо быть очень внимательными.

Сохраняется риск возникновения лесных пожаров. Так, на 7 июня зафиксировано 21 пожар на общей площади почти 40 га. В сообщении также говорится о возможных пожарах в садовых домиках в крупных городах края – Барнаул, Бийск, Рубцовск.

Из-за потепления в горах начинается активное таяние снега, что может привести к увеличению приточности в реках за счет «коренной» воды. Пока же резкого подъема уровня воды не наблюдается.

Отдыхая на природе, не стоит забывать и об активности клещей. Гражданам рекомендуют предпринимать меры безопасности.