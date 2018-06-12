Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае с 8 по 14 июня

mavit
Автор: mavit Июнь 12, 2018 23:45

Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае с 8 по 14 июня

Подготовлен прогноз по ДТП, лесным пожарам и паводку

Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае с 8 по 14 июня

Прогноз ЧС в Алтайском крае на период с 8 по 14 июня подготовили в ГУ МЧС России по региону.

Из-за прогнозируемых синоптиками осадков, есть риск увеличения числа ДТП, в частности на Чуйском тракте, на автодороге Бийск-Белокуриха, а также в Первомайском, Красногорском, Залесовском, Рубцовском и Зональном районах. Особенно осторожными стоит быть велосипедистам и мотоциклистам. При пересечении участков, где ведутся дорожные работы, необходимо быть очень внимательными.

Сохраняется риск возникновения лесных пожаров. Так, на 7 июня зафиксировано 21 пожар на общей площади почти 40 га. В сообщении также говорится о возможных пожарах в садовых домиках в крупных городах края – Барнаул, Бийск, Рубцовск.

Из-за потепления в горах начинается активное таяние снега, что может привести к увеличению приточности в реках за счет «коренной» воды. Пока же резкого подъема уровня воды не наблюдается.

Отдыхая на природе, не стоит забывать и об активности клещей. Гражданам рекомендуют предпринимать меры безопасности.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 12, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии