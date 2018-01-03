Оружие и боеприпасы выявили в пункте пропуска алтайские пограничники

mavit
Автор: mavit Январь 3, 2018 05:45

Владельцев оружия оштрафовали

Увеличение числа попыток провезти через границу оружие и боеприпасы отмечает Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю.

Один из последних случаев произошел в пункте пропуска Горняк. В автомобиле «Ниссан» был обнаружен 9 мм травматический пистолет «ИЖ-79-9Т» с 16 патронами, а также охотничье ружьё «ИЖ-43» 12 калибра с 22 патронами к нему.

Аналогичный случай произошел в автомобильном пункте пропуска Веселоярск Рубцовского района. У россиянина, следовавшего в Казахстан, обнаружили два травматических пистолета: «МР-80» и «Grand Pover» с 28 патронами.

У граждан имелось разрешение на ношение оружия, но документы они с собой не взяли. Нарушителей оштрафовали.

ПУ ФСБ России по Алтайскому краю напоминает, что порядок перемещения оружия через госграницу закреплен в ФЗ «Об оружии».

Для вывоза оружия и боеприпасов необходимо получить соответствующее разрешение на транспортировку. В Алтайском крае его выдает центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю (г.Барнаул, ул. 10-я Западная, 1а).

Аналогичное разрешение следует получить и в компетентных органах Республики Казахстан.

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mavit
Автор: mavit Январь 3, 2018 05:45
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