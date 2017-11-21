Особенности различий зимних шин

В тех странах, где в связи с их географическим положением зимы как таковой не бывает, даже не знают, наверное, что бывает зимняя резина.

Во многих областях и регионах нашей громадной страны, когда наступает зима, шины для зимних условий необходимы, так как только они, и исключительно они, придают водителям уверенность. Так в чем же отличие зимних покрышек от летних? Колесо магазин шин в спб цены.

Самой главной отличительной особенностью покрышки для зимних дорог, является материал, из которого они изготовлены. И это отличие – в твердости резины. Летние покрышки обладают технологической жесткостью, а также и упругостью. Только при этих условиях материала выдерживается масса автомобиля, его противостояние ударам. Кроме этого летние шины обладают и достаточной мягкостью, чтобы эффективно взаимодействовать с поверхностью дорожного покрытия, цепляюсь за нее. Материл, из которого изготавливают летние шины должен хорошо воспринимать и жаркую температуру, и, в то числе, и температурные перепады.

Зимние покрышки изготавливают из другого материала, способного при очень низких температурах хорошо вести себя на соответствующей зиме дорожному покрытию. Это, может быть, и снег, и лед, и то и другое вместе взятое. Материал, из которого изготавливаются зимние шины, не должен становиться при сильных морозах жестким и твердым, — он должен быть, наоборот, мягким и эластичным. Только при этих важных условиях возможно качественное и безопасное сцепление с дорожным покрытием.

Ещё одним важным отличием зимних покрышек от летних, является рисунок протектора. Так, например, если для летней шины протектор должен соответствовать характеристике езды по гладким дорожным покрытиям, то зимняя шина разработана такой, что их протектор будет хорошо цепляться за покрытие, которое засыпано снегом или оказалось подо льдом.

Ещё один вид зимней шины, который отличает ее от летней – это шипы. Вот чего не встретить никогда на покрышках для летней езды, так это именно этого элемента. А вот для зимних условий, когда дорога не может оставаться всегда одинаковой, и местами на ней будет лежать снег, местами – лед, а местами чистый асфальт, шипованная резина становится просто незаменимой. Для того чтобы езда на автомобиле была всегда безопасной, необходимо вовремя менять покрышки с летней на зимнюю и, наоборот.