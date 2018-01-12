Особенности рулетки с живыми дилерами

mavit
Автор: mavit Январь 12, 2018 04:40

Особенности рулетки с живыми дилерами

Рассматривая «живые» слоты и казино можно заметить, что наиболее востребованными играми является рулетка и некоторые из карточных типов развлечения.

Практически каждое современное виртуальное казино считает своим долгом подключить клиента к «живой» рулетке. Там колесо вращает уже не какой-то непонятный многим генератор случайных чисел, а настоящий крупье – реальный человек, находящийся перед обыкновенным игорным столом, как в традиционных заведениях. Для большинства азартных игроков именно этот факт становится решающим.

Лучше или хуже чем было?

Начиная играть в онлайн казино с живыми дилерами, игрок даже мимо воли будет рассматривать слот, стараясь находить его особенности. И они действительно есть:

1. Качество интерфейса и трансляции. «Живая» рулетка – это уже не просто анимированная картинка, созданная с помощью компьютерной графики. Это прямая трансляция событий, происходящих в режиме реального времени. Пользователь наблюдает за крупье и столом так же, как делал бы это, стоя совсем рядом с ними. Помешать видеть ясно и отчетливо может только низкая скорость интернета.

2. Съемка дилера и колеса. Несмотря на то, что это «живая» рулетка, камеры все равно располагаются в одних и тех же позициях и под неизменным углом. Чаще всего, клиент казино видит работу дилера, а также отдельно присутствует камера, транслирующая бег шарика и вращение колеса крупным планом.

3. Профессионализм крупье. Чтобы создать полноценную студию и постоянно вести трансляцию, необходимо не просто высококачественное оборудование, но и существенные вложения. Это способствует тому, что приглашенные на работу дилеры также имеют высокую квалификацию. Именно они должны не только вести игру, но и сделать так, чтобы каждый клиент превратился в постоянного.

С правилами и особенностями самой рулетки можно познакомиться на сайте: http://casinofrank.5000rubley.com/ruletka. Некоторые геймеры виртуальных казино стараются взять максимально много от «живой» игры, внимательно наблюдая за действиями дилеров. Профи считают, что в реальных заведениях даже можно заметить какие-либо привычки, отклонения или почерк крупье. В идеале это должно способствовать более продуктивной и денежной игре.

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mavit
Автор: mavit Январь 12, 2018 04:40
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