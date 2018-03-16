Осудили мужчину, который напал на барнаульца с граблями и забрал удочку

mavit
Автор: mavit Март 16, 2018 05:45

Осудили мужчину, который напал на барнаульца с граблями и забрал удочку

Обвиняемый отправился в колонию строгого режима

Осудили мужчину, который напал на барнаульца с граблями и забрал удочку

26-летнего мужчину, который напал на барнаульца с граблями, осудили на 2 года 10 месяцев в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России, нападение произошло в сентябре 2017 года на перроне железнодорожной станции Шпагино. 36-летний барнаулец приехал туда на электричке. Когда он вышел из вагона, неизвестный ударил его граблями по голове и забрал мешок с рыбацкими принадлежностями. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Полиция быстро задержала подозреваемого – ранее судимого местного жителя.

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mavit
Автор: mavit Март 16, 2018 05:45
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