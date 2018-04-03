Пенсионера из Бийска подозревают в изготовлении холодного оружия

По месту жительства подозреваемого нашли заготовки для ножей и деревянные рукоятки

Пенсионера из Бийска обвинили в изготовлении холодного оружия, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция изъяла охотничий нож, который изготовлен кустарным способом. В ходе проверки был проведен обыск в гараже 77-летнего мужчины, где нашли наждачный станок и заготовки для ножей.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Ему грозит либо обязательные работы (480 часов), либо лишение свободы до 2 лет.