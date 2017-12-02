Периодичность прохождения техосмотра автомобиля

Техосмотр автомобиля – процесс, в ходе которого необходимо проверить техническое состояние транспортного средства и его исправность. Чтобы приобрести необходимый для поездок полюс ОСАГО, техосмотр автомобиля считается обязательной процедурой.

Надо заметить, что данное правило распространяется не на все транспортные средства, есть такие, которые освобождаются от техосмотра. Если для вас в данный момент эта тема актуальна, то можно получить информацию о техосмотре в Челябинске, подробнее смотрите здесь.

Какие предусмотрены сроки процедуры техосмотра для новых автомобилей

Все автомобили, чья масса не более 3,5 тонн, а также мотоциклы и прочие мототранспорные средства, автомобильные прицепы, а также и полуприцепы, возраст которых не более три года, не подвергаются процедуре тех/осмотра. После окончания трехгодичного срока, техосмотр проходить станет обязательной процедурой (за исключением прицепов, если они являются собственностью частных лиц и массой не более 3,5 тонн).

Как часто надо проходить техосмотр?

Транспортные средства, произведенные по пришествию трех лет и не достигшие семи, техосмотр осуществляется в два года один раз. Когда возраст автомобиля более семи лет – каждый год. Есть такие автомобили, для которых есть особые правила прохождения техосмотра. Те транспортные средства, у которых масса свыше 3,5 тонн, которые используются как учебные, и те, что пользуются специальными сигналами. Есть и такие транспортные средства, к которым предъявляются еще более серьезные требования. К ним относятся автомобили, на которых перевозят людей. Техосмотр таких транспортных средств проводится раз в полгода. Это: такси, автобусы и спец техника, на которой транспортируется опасные грузы, а также те автомобили, где количество мест для пассажиров не меньше, чем восемь.

Техосмотр можно пройти и по собственному желанию не в установленные сроки. Службы, занимающиеся данной процедурой, в таком случае, не имеют права отказывать. Иностранные автомобили попадают под действия местного законодательства.