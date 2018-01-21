Плюсы ОСАГО

Найдется немало ещё автолюбителей, которые считают автострахование ненужной процедурой – пустой тратой времени и денег. Однако большинство автолюбителей придерживаются уже другой точки зрения, так как им удалось оценить пользу от данного процесса.

Страхуя свой автомобиль, водитель приобретает фактические преимущества, которые позволяют ему, в первую очередь, возмещать финансовые потери, одновременно получать моральное удовлетворение и спокойствие. На сайте https://finscanner.ua/ можно получить информацию о калькуляторе Осаго онлайн.

К плюсам ОСАГО относятся такие его особенности, как:

— отмена пропорциональных выплат, когда потерпевших сразу несколько;

— в последнее время максимальная сумма страховых выплат (в случаях причинения вреда жизни, здоровья) была увеличена почти в три раза;

— также поменялась и процедура при возмещении расходов на восстановление здоровья потерпевшего. В данное время пострадавшая сторона должна предоставлять страховщикам документы и медицинское заключение с диагнозом полученных повреждений и травм. Существуют таблицы, по которым рассчитываются выплаты. Возможны и доплаты средств, если предварительные выплаты не компенсируют всех расходов потерпевшей стороны.