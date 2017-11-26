Под Барнаулом автомобиль Toyota Fielder насмерть сбил женщину

По факту ДТП проводится проверка

62-летняя женщина-пешеход погибла в ДТП на трассе в Павловском районе, сообщает ГИБДД по краю.

23 ноября 41-летний водитель Toyota Fielder, двигаясь по трассе «Барнаул — Камень-на-Оби — граница с Новосибирской областью», недалеко от поселка Прутской насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.