Под Барнаулом автомобиль Toyota Fielder насмерть сбил женщину

По факту ДТП проводится проверка
62-летняя женщина-пешеход погибла в ДТП на трассе в Павловском районе, сообщает ГИБДД по краю.
23 ноября 41-летний водитель Toyota Fielder, двигаясь по трассе «Барнаул — Камень-на-Оби — граница с Новосибирской областью», недалеко от поселка Прутской насмерть сбил пешехода.
По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.
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