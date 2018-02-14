Под тяжестью бетонной вытяжки на крыше многоэтажки Бийска разрушилась плита

В результате ЧП никто не пострадал
200-килограммовая бетонная вытяжка обвалилась на крыше многоэтажки Бийска, сообщает Бийский рабочий со ссылкой на жителя дома.
Инцидент произошел 12 февраля днем в доме №216 по улице Советской. Жильцов квартиры, расположенной на девятом этаже, в момент ЧП не было дома. А вот люди, проживающие этажом ниже, из-за грохота подумали, что произошло землетрясение и выбежали на улицу.
Как оказалось, вытяжка разрушила бетонную плиту и провалилась на чердак. Теперь управляющая компания думает, как поднять конструкцию. За помощью обратились в ГОЧС и управление ЖКХ Бийска.
Кстати трещина на обвалившейся плите появилась ужа давно, по плану ремонт собирались делать весной текущего года.
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