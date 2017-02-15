Подлежит ли ремонту автоматическая коробка передач?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 19:33

Подлежит ли ремонту автоматическая коробка передач?

До недавнего времени российские водители полагали, что автоматическая коробка передач не подлежит ремонту. Да  и запчастей не было, вышла АКПП из строя – проще новую купить. Но времена меняются.

В Соединенных Штатах, например, на «механике» катаются не более 5% всех автоводителей. Вслед за Европой, Россия также постепенно стала переходить к новым стандартам, пользуясь автомобилями с автоматикой. Следовательно, ремонт АКПП стал возможен, только надо найти хорошего мастера, компанию с безупречной репутацией. Это – обязательное условие успешного высококачественного ремонта.

Не случайно ведущие автогиганты мировой автомобильной индустрии перешли на автоматику, т.к. западноевропейские потребители уже давно ощутили все преимущества автоматической коробки передач.

Думается, ни для кого не секрет, что основной причиной быстрых поломок автоматики становится нарушение порядка эксплуатации коробки передач, а также длительное игнорирование центров технического сервиса. Тем более важно найти хорошую компанию, хорошо разбирающуюся во всех тонкостях автоматической коробки передач, чтобы затем постоянно обслуживаться в одного специалиста.

Для АКПП очень важно, чтобы поддерживался нормальный уровень АТФ. Каждая марка автомобиля имеет свои уровни проверки АТФ (показатель температуры во время проверки, уровень масла проверяется при отключенном двигателе).

Низкий уровень АТФ неблагоприятен тем, что кроме масла масляный насос начинает «хватать» воздух. Поэтому приходится иметь дело с воздушно-масляной эмульсией, у которой достаточно низкие показатели теплопроводности и теплоемкости. Опять же, при повышенном уровне АТФ вращающиеся детали могут окунаться в масло, в результате чего масло может стать сжимаемым, утратившая свое первоначальные свойства. Итогом такого явления может стать ухудшение смазки вращающихся и трущихся деталей, что повлечет за собой выход из строя АКПП.

Во избежание такого явления следует своевременно обратиться к профессионалам, которые проведут диагностику автомобиля и проверят качество работы автоматической коробки передач. Это надо делать постоянно, ведь это – один из основных узлов автомобиля, неисправность которого в лучшем случае приведет к блокировке коробки.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 19:33
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