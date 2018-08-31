Подозреваемого в изнасиловании 20-летней девушки задержали в Барнауле

mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 05:45

Подозреваемого в изнасиловании 20-летней девушки задержали в Барнауле

Мужчина угрожал девушке убийством

Подозреваемого в изнасиловании 20-летней девушки задержали в Барнауле

27-летнего подозреваемого в изнасиловании молодой девушки задержали в Барнауле, сообщает региональный СКР. Им оказался уроженец Кемеровской области.

По версии следствия, 25 августа вечером мужчина заметил недалеко от торгового центра 20-летнюю девушку. Угрожая ей ножом, он завел ее в безлюдное место и изнасиловал. Как уточняет следствие, в отношении потерпевшей также были совершены насильственные действия сексуального характера.

Девушка не смогла описать нападавшего. К делу подключили криминалистов, полицию, сотрудников уголовного розыска. На следующий день личность предполагаемого преступника была установлена.

Известно, что мужчина проживает в Барнауле, а в день преступления он шел с работы домой. Его арестовали, вскоре будет предъявлено обвинение.

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mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 05:45
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  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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  • Алена

    Алена

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  • алена

    алена

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  • Evgen

    Evgen

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