Подозреваемого в изнасиловании 20-летней девушки задержали в Барнауле

Мужчина угрожал девушке убийством

27-летнего подозреваемого в изнасиловании молодой девушки задержали в Барнауле, сообщает региональный СКР. Им оказался уроженец Кемеровской области.

По версии следствия, 25 августа вечером мужчина заметил недалеко от торгового центра 20-летнюю девушку. Угрожая ей ножом, он завел ее в безлюдное место и изнасиловал. Как уточняет следствие, в отношении потерпевшей также были совершены насильственные действия сексуального характера.

Девушка не смогла описать нападавшего. К делу подключили криминалистов, полицию, сотрудников уголовного розыска. На следующий день личность предполагаемого преступника была установлена.

Известно, что мужчина проживает в Барнауле, а в день преступления он шел с работы домой. Его арестовали, вскоре будет предъявлено обвинение.