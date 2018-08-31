Подозреваемого в изнасиловании 20-летней девушки задержали в Барнауле

Мужчина угрожал девушке убийством
27-летнего подозреваемого в изнасиловании молодой девушки задержали в Барнауле, сообщает региональный СКР. Им оказался уроженец Кемеровской области.
По версии следствия, 25 августа вечером мужчина заметил недалеко от торгового центра 20-летнюю девушку. Угрожая ей ножом, он завел ее в безлюдное место и изнасиловал. Как уточняет следствие, в отношении потерпевшей также были совершены насильственные действия сексуального характера.
Девушка не смогла описать нападавшего. К делу подключили криминалистов, полицию, сотрудников уголовного розыска. На следующий день личность предполагаемого преступника была установлена.
Известно, что мужчина проживает в Барнауле, а в день преступления он шел с работы домой. Его арестовали, вскоре будет предъявлено обвинение.
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