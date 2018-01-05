Пограничники задержали мужчину, который «выпал из поезда без документов»

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Пограничники задержали жителя Таджикистана, который пытался незаконно въехать в Россию. Для этого он придумал легенду о падении из поезда.

Как сообщает Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю, мужчину с травмой головы, идущего вдоль железнодорожных путей, задержали возле с. Староалейское. Он пояснил пограничному наряду, что выпал из поезда, а документы остались в вагоне. Мужчину отвезли в Староалейскую ЦРБ, врачи поставили ему диагноз «черепно-мозговая травма».

Выяснилось, что «пассажир» — житель Таджикистана, которому запрещен въезд в Россию.

«Гражданин заранее подготовил план незаконного пересечения государственной границы. Для этого он несколько раз использовал железнодорожный транспорт транзитного следования, сообщением Лениногорск – Астана, выбирая подходящее место для схода с поезда, а также позаботился об изготовлении ключей от тамбурной двери», — пояснил Михаил Михайлов, сотрудник пресс-службы ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».