Полиция нашла подростков, причастных к убийству животных в пос. Южный

mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 11:45

Полиция нашла подростков, причастных к убийству животных в пос. Южный

От рук живодеров погибли четыре кошки

Полиция нашла подростков, причастных к убийству животных в пос. Южный

Полиция установила личности подозреваемых в жестоком обращении с животными в поселке Южный. Об этом «Нашим новостям» сообщили в ГУ МВД по Барнаулу.

Известно, что к издевательствам над животными причастны как минимум трое подростков, которым еще нет и 16 лет. По словам местных жителей, одним из подозреваемых является ученик третьего класса.

Напомним, что об убийствах котов в поселке Южном сообщили местные жители. Неизвестные расправились с животными прямо на глазах детей. Региональный СКР возбудил уголовное дело.

После стало известно, что в поселке рядом с социальным учреждением был найден расчлененный еж.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 11:45
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