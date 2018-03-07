Полиция проверила подозрительную сумку, забытую в офисном здании Барнаула

Из здания были эвакуированы люди
Полиция обследовала здание на ул. Димитрова в Барнауле, где был обнаружен подозрительный предмет.
В здании располагается филиал российской телекоммуникационной компании.
Как рассказали АиФ-Алтай в ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудник компании, обнаружив в помещении подозрительную сумку, проявил бдительность и вызвал полицию. Люди же поспешили покинуть здание. На место выехали сотрудники МВД, в том числе кинологи. Здание осмотрели, провели все необходимые мероприятия. Согласно заключению экспертов, сумка не представляет опасности.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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