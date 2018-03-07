Полиция проверила подозрительную сумку, забытую в офисном здании Барнаула

Из здания были эвакуированы люди

Полиция обследовала здание на ул. Димитрова в Барнауле, где был обнаружен подозрительный предмет.

В здании располагается филиал российской телекоммуникационной компании.

Как рассказали АиФ-Алтай в ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудник компании, обнаружив в помещении подозрительную сумку, проявил бдительность и вызвал полицию. Люди же поспешили покинуть здание. На место выехали сотрудники МВД, в том числе кинологи. Здание осмотрели, провели все необходимые мероприятия. Согласно заключению экспертов, сумка не представляет опасности.