Полторы тонны утиных грудок из Китая не пустили в Алтайский край

Инцидент произошел на прошлой неделе

Полторы тонны утиных грудок из Китая пытались незаконно провезти через границу в Алтайский край.

По данным Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, груз задержали в Рубцовском районе. Продукцию везли с города Семей (Казахстан) в Рубцовск без сопроводительных документов.

По данному факту составлен протокол об административном нарушении. Утиные грудки вернули на территорию соседней республики.