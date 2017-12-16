Полторы тонны утиных грудок из Китая не пустили в Алтайский край

mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 17:45

Полторы тонны утиных грудок из Китая не пустили в Алтайский край

Инцидент произошел на прошлой неделе

Полторы тонны утиных грудок из Китая не пустили в Алтайский край

Полторы тонны утиных грудок из Китая пытались незаконно провезти через границу в Алтайский край.

По данным Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, груз задержали в Рубцовском районе. Продукцию везли с города Семей (Казахстан) в Рубцовск без сопроводительных документов.

По данному факту составлен протокол об административном нарушении. Утиные грудки вернули на территорию соседней республики.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 17:45
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