Полторы тонны утиных грудок из Китая не пустили в Алтайский край

Инцидент произошел на прошлой неделе
Полторы тонны утиных грудок из Китая пытались незаконно провезти через границу в Алтайский край.
По данным Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, груз задержали в Рубцовском районе. Продукцию везли с города Семей (Казахстан) в Рубцовск без сопроводительных документов.
По данному факту составлен протокол об административном нарушении. Утиные грудки вернули на территорию соседней республики.
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