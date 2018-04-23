После проверки прокуратуры в Барнауле закрыли торговый центр «Район»

mavit
Автор: mavit Апрель 23, 2018 11:45

После проверки прокуратуры в Барнауле закрыли торговый центр «Район»

Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности

После проверки прокуратуры в Барнауле закрыли торговый центр «Район»

О приостановке эксплуатации торгового центра «Район», который расположен на пересечении ул. Попова и Юрина, сообщил АиФ-Алтай начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере краевой прокуратуры Руслан Усвят.

Решение было принято Железнодорожным районным судом. Напомним, после проверки мест массового пребывания людей прокуратура потребовала закрыть три торговых центра в Барнауле («Первомайский», «Район», «Гулливер») и один в Бийске («Воскресенье»). Причиной стали грубые нарушения требований пожарной безопасности. Торговый центр в Бийске уже закрыл свои двери для посетителей. Решения суда дожидаются владельцы двух оставшихся объектов.

Известно, что в ТЦ «Гулливер», который находится на проспекте Красноармейском, не работает пожарная сигнализация, система оповещения и противопожарный водопровод. И это только часть нарушений.

Напомним, прокуратура провела уже более 300 проверок, выявлено более тысячи нарушений.

После проверки прокуратуры в Барнауле закрыли торговый центр «Район»

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mavit
Автор: mavit Апрель 23, 2018 11:45
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