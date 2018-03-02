Пожарные предотвратили возгорание автомобиля в одном из дворов Барнаула

Пожарные приехали до того, как хозяин авто обнаружил неполадки

Возгорание автомобиля в одном из дворов Барнаула предотвратили пожарные 28 февраля, сообщают подписчики паблика Barnaul22.

ЧП удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам и своевременному реагированию экстренных служб. В ГУ МЧС России по краю информацию подтвердили.

Инцидент произошел во дворе дома на улице 40 лет Октября. Возгорание панели в припаркованной во дворе иномарки заметили прохожие. Спустя несколько минут к месту происшествия приехали сотрудники МЧС и спасли авто.