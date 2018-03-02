Пожарные предотвратили возгорание автомобиля в одном из дворов Барнаула

Пожарные приехали до того, как хозяин авто обнаружил неполадки
Возгорание автомобиля в одном из дворов Барнаула предотвратили пожарные 28 февраля, сообщают подписчики паблика Barnaul22.
ЧП удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам и своевременному реагированию экстренных служб. В ГУ МЧС России по краю информацию подтвердили.
Инцидент произошел во дворе дома на улице 40 лет Октября. Возгорание панели в припаркованной во дворе иномарки заметили прохожие. Спустя несколько минут к месту происшествия приехали сотрудники МЧС и спасли авто.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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