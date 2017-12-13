Правила пользования фейерверками

mavit
Автор: mavit Декабрь 13, 2017 02:52

Правила пользования фейерверками

Совсем скоро новогодние каникулы и как всегда бывает в этот период,  многие по вечерам запускают салюты. Поэтому, чтобы тоже сделать праздник себе и людям на сайте «http://petarda.by/» можно подобрать пиротехнику, салюты в Минске. Здесь ещё можно найти то, что ждут многие люди хлопушки и бенгальские огни.

Чтобы запустить столь «лёгкую» пиротехнику нужно знать обыкновенные правила безопасности, также как и при использовании фейерверков.

Для начала, нужно определиться с местом, где будет производиться запуск пиротехнического изделия. Это может быть любое место, которое имеет большие размеры, например парк. После этого, очень важно знать расстояние, при котором можно с уверенностью сказать, что во время неудачного запуска не будет нанесено вреда окружающим людям и строениям. Сто метров является минимальным расстоянием от места запуска фейерверка до приведённых объектов. Это правило описано на сайте МЧС региона России. Но почти в любом правиле есть исключения также как и в случае с пиротехникой. А именно запрещено запускать фейерверки в радиусе четырёхсот метров при сильном ветре свыше 10 метров в секунду.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 13, 2017 02:52
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