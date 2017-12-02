Принцип работы дымохода

Основной функцией дымовой трубы является перенаправление воздуха для горения к пламени и выпуск дымовых газов через специальную трубу — дымоход. Понимая процесс хода потока тёплого воздуха внутри комнаты или в целом дома, будет гораздо проще понимать, как функционирует дымоход.

Но есть достаточно много разного рода факторов, которые определяют воздушные потоки внутри закрытого пространств. И более важным из них считается внутреннее содержание тепла. Когда воздух начинает быстро нагреваться, его плотность сильно снижается, в итоге более холодный воздух остаётся внизу, а горячий поднимается наверх. Такой, поднимающийся поток обеспечивает довольно низкое давление в помещении и оно ниже того , которое затягивает холодный воздух.

Дымовой газ, выделяющийся во время пожара, горячий, а это означает, что он плотный и из-за этого подымается в дымовой ход. При взвешивании дымовых газов, пониженное давление, обеспечивающееся вакуумом (тяга дымовой трубы), забирает прохладный воздух из пространства, выталкивая дымовой газ наружу по дымоходу.

Теперь все, кто прочитал статью знает общие принципы работы дымохода. Но в любом случае, многие любители самоделок соглашаются, что самостоятельно делать это будет скорее всего сложно, поэтому можно подобрать дымоходы камины, печи, котлы здесь.