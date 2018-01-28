Принцип работы системы видеонаблюдения

mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 21:12

Принцип работы системы видеонаблюдения

Ни одна современная охранная система, не обходится без видеонаблюдения. С помощью расставленных по периметру объекта камер, происходит непрекращающаяся видеозапись, которая в будущем, сможет разъяснить подлинность произошедших ранее событий. А на сайте techmax.com.ua можно подобрать видеокамеры для наблюдения.

Условно, простую систему видеонаблюдения можно представить, как два устройства: первое сигнал транслирует, а второе его принимает, записывает и выводит изображение на монитор. Понятное дело, что если нужно охранять сразу несколько зон, то устройство будет принимать сразу несколько сигнал и разбивать их параллельно друг другу на мониторе.
Систему видеонаблюдения можно сделать на базе нескольких вспомогательных устройств:
Самым распространённым является видеорегистратор. По своей сути, это обычное цифровое устройство для записи видео. Кстати, не стоит забывать, что в интернет-магазине TechMAX можно подобрать готовые комплекты видеонаблюдения. Самих регистраторов существует огромное множество, поэтому перед покупкой, нужно уточнять их основные характеристики.
Вторым, не менее популярным вариантом, выступает установка видеосервера. Такое устройство работает исключительно с аналоговым оборудованием и позволяет обходить периферийное оборудование по типу тех же видеорегистраторов.
Беспроводная система видеонаблюдения, пожалуй, самая удобная и не требует протяжки кабеля от каждой камеры к видеорегистратору или видеосерверу. Передача видеозаписи осуществляется посредством Wi-Fi соединения, которыми оснащена каждая из камер. Располагаться они могут как внутри помещения, так и на улице.
Последним возможным вариантом на сегодняшний день, выступает система IP-видеонаблюдения. В отличие от аналоговых вариантов, вся система работает на протоколе компьютерной сети. Камеры, выстроенные на этой системе, подключаются непосредственно к сети и значатся как отдельное устройство, которое будет отображаться в общей сети. Стоит отметить, большинство таких устройств обладает дополнительными полезными функциями, вроде «умного» анализа изображения.

 

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mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 21:12
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