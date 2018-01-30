Приют для животных горел ночью в Бийске

Здание приюта сильно пострадало

Приют для животных горел 26 января ночью в Бийске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по краю.

О пожаре в здании на ул. Майская пожарным стало известно в 2:47. Восемь человек от МЧС и две единицы техники направили по адресу. Огонь повредил стены и крышу на площади 60 кв. метров. Несмотря на то, что здание сильно было повреждено, эвакуация не потребовалась. В 3 часа ночи пожар потушили.

По предварительным данным, огонь возник из-за нарушений правил безопасности при пользовании печью.