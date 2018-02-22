Программа для слежения на Андроид

Настоящие поклонники искусства, безусловно, знакомы с картиной известного художника П. Сюблейра «Навьюченное седло», написанной по мотивам истории Жана де Лафонтена. В ней рассказывается о том, как безумно ревновавший собственную жену художник, уезжая из дома, всякий раз рисовал у нее на гениталиях осла.

Он полагал, что картинка, конечно же, сотрется в момент любовной игры, если женщина вздумает вступить с кем-либо в интимные отношения. Но не все из нас являются художниками – это во-первых. А во-вторых, мы живем во время невероятных инновационных свершений, поэтому есть более продуктивные способы обретения компроментирующих сведений – перейдя по ссылке http://androidbest.biz/stati/kak-proslushat-telefon-zheny/, можно получить информацию о том, как прослушать телефон жены или мужа. Вы действительно хотите быть в курсе событий, связанных с вашим любимым человеком, и не желаете получить неприятный сюрприз в неподходящий для себя момент?! Тогда вы можете установить программу-шпион на «Андроид» для слежения за своей возлюбленной или возлюбленным.

Программа-шпион позволяет отследить на смартфоне звонки (поступающие и исходящие) и смс-ки. Чтобы установить данную программу, необходимо иметь доступ к сети Интернет и «Андроид» на смартфоне, который будет отслеживаться. Далее нужно зарегистрироваться на сайте и получить соответствующую ссылку. Данную ссылку нужно ввести в веб-обозревателе мобильного устройства. Таким образом можно скачать на него программу-шпион и удаленно контролировать все, что на нем происходит.

Вы будете знать не только о том, какие звонки и смс-сообщения поступают на данный смартфон, но и от кого они поступают. Вам также будет известна их продолжительность и содержание происшедшего разговора. Вы легко сможете воспроизвести данный разговор в записи на сервере и сохранить его на своем компьютере.

Программа-шпион также открывает доступ к фото и видео, которые сохраняются на данном смартфоне. Вы сможете ознакомиться и с историей посещения тех или иных сайтов. При этом также будет известно время их посещения.

Данная программа при включении на смартфоне микрофона позволяет прослушивать также и его окружение.