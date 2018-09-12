Пьяная женщина без прав устроила массовое ДТП в Барнауле

mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 17:45

Пьяная женщина без прав устроила массовое ДТП в Барнауле

В аварии никто не пострадал

Пьяная женщина без прав устроила массовое ДТП в Барнауле

43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила массовое ДТП в Барнауле. Оказалось, что у нее нет водительских прав.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 18:45 часов на ул. Чайковского, 21 (пос. Южный). ToyotaVista под управлением женщины врезалась в припаркованные ВАЗ-2107 и HondaOdissey, а затем въехала в бетонное ограждение. Никто не пострадал.

Инспекторы ГИБДД составили протокол по статье 12.8 ч.3 КоАП РФ (управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения).

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 17:45
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