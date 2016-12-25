Разгул беспечности. Игнорирование пожарной безопасности приводит к гибели

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 51 21/12/2016

Огонь забирает не только имущество, но и жизни.

Вечером прошлого вторника где-то в стороне ул. Фурманова так полыхало, что издалека было страшно. Что такое там горело?

Открытое горение на радиозаводе в Барнауле удалось ликвидировать

Двухэтажное здание, в котором были торговые, административно-бытовые помещения и банный комплекс. Как рассказал Андрей ЮРИН, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 20.21. Когда первые подразделения пожарно-спасательного гарнизона Барнаула примчались на место, открытым огнём уже горели крыша здания и все помещения второго этажа; персонал и посетители эвакуировались самостоятельно.

Замкнуло и полыхнуло

Из-за жара на крыше взрывался шифер, ветер разносил искры: была реальная угроза распространения огня на стоящую почти «впритык» шестиэтажку и соседние частные дома. По словам источника, здание сложной планировки. Большую проблему для огнеборцев создали закрытые металлические двери заднего двора банного комплекса и входная дверь в помещения 2-го этажа, где непосредственно и находился очаг пожара. Их пришлось взламывать, чтобы попасть внутрь горящих помещений.

Силами немалой группировки территориальной подсистемы РСЧС (более 30 человек, 9 единиц техники) в 20.53 пожар площадью 260 кв. метров был ликвидирован. «Выдохнули» при этом не только жильцы соседних домов, но и «обитатели» помещений первого этажа здания (отдельное спасибо им следует сказать звеньям газодымозащиты, которые сразу помогли работникам вынести ценное имущество, – ред.).

В результате пожара полностью уничтожена крыша строения, изрядно пострадали стены и перекрытия 2-го этажа. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

А хотелось праздника…

В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли трое человек

Сумма ущерба от разгула огня на Фурманова наверняка будет существенной, но хорошо уже то, что обошлось без жертв и даже травмированных. А вот 14 декабря ночной пожар в райцентре Зонального района привёл к двум смертям, в том числе очередной детской. По словам Алексея ТИМКО, сотрудника пресс-службы регионального ГУ МЧС, из-за позднего сообщения в пожарно-спасательную часть ко времени прибытия первого караула жилой дом и надворные постройки уже вовсю полыхали . Ранг пожара был повышен, на место прибыли дополнительные силы – добровольные пожарные на двух автоцистернах. Не прошло и 15 минут, как огонь был потушен, но… По информации Ольги ЧЕСНОКОВОЙ, старшего помощника руководителя СУ СРК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, в доме были обнаружены тела 56-летнего мужчины и его 10-летнего сына. Ведётся доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Предварительная же причина пожара – неосторожность при курении.

По неофициальным сведениям, за несколько часов до пожара в доме были гости и бурное веселье. И якобы в семье, состоящей на учёте социальной службы, такое было далеко не в первый раз. Но теперь-то в последний… А погибший мальчик, в каких бы условиях он ни жил, наверное, как все его сверстники в это время, хотел новогоднего праздника и мечтал о подарке от Деда Мороза…

Кстати

В Усть-Канском районе за счёт средств местного бюджета в 22 домах слабо защищённых семей установлены автономные пожарные извещатели, сообщил Алексей КАЗАНЦЕВ, начальник территориального отдела Управления надзорной деятельности по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам МЧС России по Республике Алтай. Как пояснили нам в пресс-службе ведомства, такая работа в разных районах РА началась в 2015 г. и будет продолжаться по мере выделения бюджетных средств.