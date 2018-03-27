Речка Белокуриха затопила улицы одноименного курорта

mavit
Автор: mavit Март 27, 2018 11:45

Речка Белокуриха затопила улицы одноименного курорта


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Паводок в Алтайском крае

Причиной подтопления стал проливной дождь

Речка Белокуриха затопила улицы одноименного курорта

Река Белокуриха вышла из берегов и затопила улицы курорта. Причиной подтопления стал проливной дождь, который всю ночь шел на юге Алтайского края.

Воды Белокурихи перекрыли въезд в курортную зону и залили улицы. Очевидцы выкладывают в сеть видео с места событий:

Напомним, 26 марта в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра. Виной тому — циклон, сформировавшийся над Черным морем. Его центр проходит на юге Алтайского края.

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mavit
Автор: mavit Март 27, 2018 11:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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