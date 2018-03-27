Речка Белокуриха затопила улицы одноименного курорта

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Паводок в Алтайском крае
Причиной подтопления стал проливной дождь
Река Белокуриха вышла из берегов и затопила улицы курорта. Причиной подтопления стал проливной дождь, который всю ночь шел на юге Алтайского края.
Воды Белокурихи перекрыли въезд в курортную зону и залили улицы. Очевидцы выкладывают в сеть видео с места событий:
Напомним, 26 марта в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра. Виной тому — циклон, сформировавшийся над Черным морем. Его центр проходит на юге Алтайского края.
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Дмитрий
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Gang
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