Реклама долевок в Барнауле была признана УФАС незаконной

Застройщику выдано предписание

Антимонопольщики уличили застройщика в распространении незаконной рекламы, связанной со строительством объекта долевого строительства в жилом комплексе «Южный» в Барнауле.

В рекламных буклетах, которые распространяли в МФЦ, не было информации о месте размещения декларации жилого дома, а также указано неверное количество сданных строительной компанией объектов. Все это является нарушением требований закона о рекламе.

Застройщику выдали предписание. Виновные будут привлечены к административной отвественности.