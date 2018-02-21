Реклама долевок в Барнауле была признана УФАС незаконной

Застройщику выдано предписание
Антимонопольщики уличили застройщика в распространении незаконной рекламы, связанной со строительством объекта долевого строительства в жилом комплексе «Южный» в Барнауле.
В рекламных буклетах, которые распространяли в МФЦ, не было информации о месте размещения декларации жилого дома, а также указано неверное количество сданных строительной компанией объектов. Все это является нарушением требований закона о рекламе.
Застройщику выдали предписание. Виновные будут привлечены к административной отвественности.
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володя
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Анна
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