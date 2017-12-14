Росздравнадзор продолжает находить нарушения в перинатальном центре «ДАР»

Недавно завершилась проверка, в ходе которой выявлены нарушения

Росздравнадзор выявил в ходе проверки в отношении алтайского перинатального центра «ДАР» новые нарушения, связанные с качеством медицинской помощи.

По итогам проверки, «ДАРу» настоятельно рекомендовали соблюдать порядок ведения медицинских документов, назначать лекарственные препараты в соответствии с инструкцией. Главврача уличили в грубом нарушении и составили протокол по статье «Осуществление деятельности без лицензии».

Отметим, с результатами первой проверки, в ходе которой также были выявлены нарушения, «ДАР» не согласился. Его сторону принял Арбитражный суд Алтайского края и отменил предписание. Кстати, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что первые роды в перинатальном центре приняли все-таки 24 января 2017 года, а не 23 декабря 2016 года, как сообщала пресс-служба Правительства 22 декабря 2016 года.

В итоге дело дошло до Арбитражного апелляционного суда, который 11 декабря отменил решение алтайского Арбитражного суда.

«Отмена Арбитражным апелляционным судом решения суда первой инстанции само по себе нечастое явление. Это происходит достаточно редко и только при наличии допущенных судом первой инстанции нарушений норм материального и процессуального права», — отмечает юрист СМГ Сергей Веселых.

Между тем проверки в «ДАРе» продолжаются, о чем свидетельствуют данные на сайте единого реестра проверок. Так, будет проверена информация о некачественном оказании ребенку медицинской помощи, которая поступила из следственного отдела Центрального района Барнаула.