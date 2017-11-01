Рубцовчанам, пострадавшим во время взрыва дома, окажут материальную помощь

В одной из квартир произошел хлопок газо-воздушной смеси

Материальную помощь окажут рубцовчанам, которые проживали в доме, поврежденном во время хлопка газо-воздушной смеси. Министерство труда и соцзащиты Алтайского края подготовит соответствующие документы.

Специализированые организации обследуют дом, чтобы принять решение о возможности его восстановления. Жильцы временно размещены у родственников.

Напомним, вечером 28 октября в доме на ул. Гвардейской произошел хлопок газо-воздушной смеси в многоквартирном доме, где проживало 4 семьи из 11 человек. В двух квартирах обрушились перекрытия, погибло два человека – мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело, предварительная причина взрыва – утечка газа из баллона.