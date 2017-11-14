Рубцовчанина будут судить за ДТП, в котором погибла его супруга

Мужчина сел за руль в пьяном виде

Рубцовчанин пойдет под суд за смертельное ДТП, в котором погибла его супруга, сообщает прокуратура.

По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый выпил, а затем на автомобиле поехал забирать супругу с работы. Уже на обратном пути мужчина не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Женщина погибла на месте, водитель долгое время после аварии находился в реанимации без сознания.

Рубцовчанину грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.