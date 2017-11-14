Рубцовчанина будут судить за ДТП, в котором погибла его супруга

Мужчина сел за руль в пьяном виде
Рубцовчанин пойдет под суд за смертельное ДТП, в котором погибла его супруга, сообщает прокуратура.
По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый выпил, а затем на автомобиле поехал забирать супругу с работы. Уже на обратном пути мужчина не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Женщина погибла на месте, водитель долгое время после аварии находился в реанимации без сознания.
Рубцовчанину грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Альберт
Одна из моих любимых игр детства!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ИЗВИНИТЕ,А КТО ТАКОЙ ГОША КУЦЕНКО...Читать статью
-
С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .Читать статью
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий