Рубцовских бандитов осудили за серию нападений на почтальонов и убийства

Главарь банды приговорен к 20 годам в колонии строгого режима

64-летний главарь банды Сергей Воробьев и его 34-летний подельник Дмитрий Титов осуждены в Рубцовске за серию преступлений, в том числе убийства, разбойные нападения, изготовление и хищение оружия, изготовление взрывных устройств и хулиганство.

Воробьев отправится в колонию строгого режима на 20 лет, Титов приговорён к 10 годам лишения свободы. Также они возместят моральный вред потерпевших.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что преступная деятельность банды началась в 2005 году. Сначала подельником Воробьева был другой мужчина, который через несколько лет скончался.

Первым преступлением был подрыв автомобиля вневедомственной охраны с целью завладения оружием. Оружие забрать не удалось, так как приехало подкрепление, а сотрудники полиции получили ранения, в результате один из них скончался.

Спустя год Воробьев испытывал взрывные устройства на дверях в подъезды многоквартирных домов. Тогда никто не пострадал. После этого в городе стали происходить нападения на сотрудников почты.

18 августа 2006 года Воробьев с подельником напали на почтальона, срезали сумку и забрали 12 тысяч рублей. Нападение видел мужчина, его попытались застрелить, но свидетель прикрыл голову металлической лопатой, что спасло ему жизнь.

Спустя год члены банды пытались ограбить почтовое отделение, но взрывное устройство не сработало. Через несколько дней бандиты напали на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе Алтайского края, и похитили у него карабин. Во время нападения караульный наблюдательной вышки получил огнестрельные ранения. В 2010 году члены банды застрелили водителя-экспедитора фирмы и похитили у него выручку нескольких торговых точек (60 тысяч рублей).

После смерти подельника Воробьев привлек к делу своего племянника Дмитрия Титова, который вышел из мест лишения свободы. В мае 2015 года и в апреле 2016 года они совершили два разбойных нападения на почтальонов, похитив 110 и 120 тысяч рублей соответственно.

В августе 2016 года мужчины готовились совершить еще одно преступление, но почтальон заметил, что его преследует мужчина и позвонил в полицию. Подозреваемые были задержаны, у них дома были изъяты взрывчатые вещества.

«Грамотно проведенный допрос следователем СК превзошел даже самые оптимистичные ожидания. Воробьев рассказал о целом ряде разбойных нападений, в ходе которых погибли два человека. Признательные показания он подтвердил на местах преступления и указал места хранения орудий», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе расследования преступлений было проведено более 400 экспертиз, объем уголовного дела составил 70 томов.