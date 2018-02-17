Сеть детских бассейнов в Барнауле наказали за самопиар

Владелец сети бассейнов получил предупреждение
Антимонопольщики уличили сеть бассейнов «Акварика» в Барнауле в недобросовестной конкуренции. Владелец получил от краевого управления ФАС России предупреждение.
Проверка показала, что на своей страничке в Instagram «Акварика» разместила рекламу, в которой утверждалось, что по уровню услуг детские бассейны данной сети занимают первое место. Вот только владелец не смог подтвердить истинность этого высказывания. Эксперты пришли к выводу, что в данной ситуации сравнительная степень «первое место» неуместна.
Владелец получил предупреждение о прекращении использования сравнительной степени при продвижении своих услуг.
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