Сеть детских бассейнов в Барнауле наказали за самопиар

Владелец сети бассейнов получил предупреждение

Антимонопольщики уличили сеть бассейнов «Акварика» в Барнауле в недобросовестной конкуренции. Владелец получил от краевого управления ФАС России предупреждение.

Проверка показала, что на своей страничке в Instagram «Акварика» разместила рекламу, в которой утверждалось, что по уровню услуг детские бассейны данной сети занимают первое место. Вот только владелец не смог подтвердить истинность этого высказывания. Эксперты пришли к выводу, что в данной ситуации сравнительная степень «первое место» неуместна.

Владелец получил предупреждение о прекращении использования сравнительной степени при продвижении своих услуг.