Шесть человек пострадало в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-256

mavit
Автор: mavit Март 16, 2018 05:45

Шесть человек пострадало в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-256

Автобус врезался в грузовик

Шесть человек пострадало в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-256

Шесть человек получили ранения в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Алтайском крае.

По данным регионального СУ СКР, авария произошла около 17:00 часов 12 марта на трассе Р-256 в Первомайском районе возле ЗАТО «Сибирский». Водитель рейсового автобуса «Барнаул-Тальменка» не справился с управлением и врезался в попутный МАЗ. В результате его и еще двоих пассажиров госпитализировали. Всего пострадало шесть человек.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика.

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mavit
Автор: mavit Март 16, 2018 05:45
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