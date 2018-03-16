Шесть человек пострадало в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-256

Автобус врезался в грузовик

Шесть человек получили ранения в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Алтайском крае.

По данным регионального СУ СКР, авария произошла около 17:00 часов 12 марта на трассе Р-256 в Первомайском районе возле ЗАТО «Сибирский». Водитель рейсового автобуса «Барнаул-Тальменка» не справился с управлением и врезался в попутный МАЗ. В результате его и еще двоих пассажиров госпитализировали. Всего пострадало шесть человек.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика.