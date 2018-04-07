Системы предотвращения пожара в ТЦ «Пионер» оказались неисправными

mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 17:45

Системы предотвращения пожара в ТЦ «Пионер» оказались неисправными

Барнаульская прокуратура отчиталась по итогам очередной проверки

Системы предотвращения пожара в ТЦ «Пионер» оказались неисправными

Системы и установки противопожарной защиты (в том числе системы пожаротушения) в барнаульском ТЦ «Пионер» оказались неисправными. Специалисты провели проверку на очередном объекте после трагедии в Кузбассе, где при пожаре в ТЦ погибло 64 человека.

Как сообщила помощник прокурора Октябрьского района г.Барнаула Ольга Ерина, были выявлены и другие нарушения: отсутствие автоматической установки пожаротушения в некоторых помещениях, отсутствие второго эвакуационного выхода на трех этажах, наличие пожароопасных материалов на путях эвакуации 4 этажа и т.д.

В отношении нарушителей будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее о том, как проходят проверки в местах массового пребывания людей, АиФ-Алтай рассказывал Андрей Нейман, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 17:45
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