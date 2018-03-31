СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Март 31, 2018 23:45

СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае


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Паводок в Алтайском крае

Проведение проверок находится на контроле руководства СУ СК РФ по Алтайскому краю

СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае

Тело 67-летнего мужчины нашли в паводковых водах возле одного из частных домов в Солонешенском районе, сообщает региональный следственный комитет.

Инцидент произошел 26 марта в алтайском селе Солонешное. По предварительным данным, местный житель был пьян и шел от своего знакомого домой. Потоком воды его снесло в реку Ануй.

АиФ-Алтай уже сообщал об одном погибшем в подтопленном селе Зеленый Дол Петропавловского района. По данным регионального СКР, 51-летний мужчина ранее был эвакуирован, но затем самостоятельно вернулся в дом. Вскоре его тело нашли спасатели. При каких обстоятельствах он погиб, предстоит установить следствию.

СК назначил экспертизы. Кроме того, следственные органы намерены «оценить своевременность и достаточность проводимых противопаводковых мероприятий».

СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае

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mavit
Автор: mavit Март 31, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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