СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае
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Паводок в Алтайском крае
Проведение проверок находится на контроле руководства СУ СК РФ по Алтайскому краю
Тело 67-летнего мужчины нашли в паводковых водах возле одного из частных домов в Солонешенском районе, сообщает региональный следственный комитет.
Инцидент произошел 26 марта в алтайском селе Солонешное. По предварительным данным, местный житель был пьян и шел от своего знакомого домой. Потоком воды его снесло в реку Ануй.
АиФ-Алтай уже сообщал об одном погибшем в подтопленном селе Зеленый Дол Петропавловского района. По данным регионального СКР, 51-летний мужчина ранее был эвакуирован, но затем самостоятельно вернулся в дом. Вскоре его тело нашли спасатели. При каких обстоятельствах он погиб, предстоит установить следствию.
СК назначил экспертизы. Кроме того, следственные органы намерены «оценить своевременность и достаточность проводимых противопаводковых мероприятий».
В Алтайском крае открыта «горячая линия» в период паводка
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