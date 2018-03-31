СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае



Все материалы сюжета

Паводок в Алтайском крае

Проведение проверок находится на контроле руководства СУ СК РФ по Алтайскому краю

Тело 67-летнего мужчины нашли в паводковых водах возле одного из частных домов в Солонешенском районе, сообщает региональный следственный комитет.

Инцидент произошел 26 марта в алтайском селе Солонешное. По предварительным данным, местный житель был пьян и шел от своего знакомого домой. Потоком воды его снесло в реку Ануй.

АиФ-Алтай уже сообщал об одном погибшем в подтопленном селе Зеленый Дол Петропавловского района. По данным регионального СКР, 51-летний мужчина ранее был эвакуирован, но затем самостоятельно вернулся в дом. Вскоре его тело нашли спасатели. При каких обстоятельствах он погиб, предстоит установить следствию.

СК назначил экспертизы. Кроме того, следственные органы намерены «оценить своевременность и достаточность проводимых противопаводковых мероприятий».

В Алтайском крае открыта «горячая линия» в период паводка

Подробнее