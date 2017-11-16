Служебный пес нашел 78-летнюю бийчанку, потерявшую память

Женщина пропадала уже несколько раз

78-летнюю бийчанку, потерявшую память, нашли благодаря служебной собаке. Родственники женщины обратились в полицию незамедлительно, так как она теряется не в первый раз.

Инспектор-кинолог взял для образца одну из вещей пенсионерки и отправился на ее поиски вместе со служебной собакой. Пес уверенно взял след и в километре от дома указал на пожилую женщину, собиравшуюся переходить дорогу.

Если бы не собака, инспектор не узнал бы пропавшую. Она была совсем не в той одежде, про которую говорили родные.