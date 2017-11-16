Служебный пес нашел 78-летнюю бийчанку, потерявшую память

Женщина пропадала уже несколько раз
78-летнюю бийчанку, потерявшую память, нашли благодаря служебной собаке. Родственники женщины обратились в полицию незамедлительно, так как она теряется не в первый раз.
Инспектор-кинолог взял для образца одну из вещей пенсионерки и отправился на ее поиски вместе со служебной собакой. Пес уверенно взял след и в километре от дома указал на пожилую женщину, собиравшуюся переходить дорогу.
Если бы не собака, инспектор не узнал бы пропавшую. Она была совсем не в той одежде, про которую говорили родные.
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Комментарии
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Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
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Игнат
Да крутая играЧитать статью
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Oleg
Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…Читать статью
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Крот
Игра клас!Читать статью
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наташа
Ей давно пора сменить визажиста /надеюсь у неё всё наладится .Читать статью
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