Служебный пес нашел 78-летнюю бийчанку, потерявшую память

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 17:45

Служебный пес нашел 78-летнюю бийчанку, потерявшую память

Женщина пропадала уже несколько раз

Служебный пес нашел 78-летнюю бийчанку, потерявшую память

78-летнюю бийчанку, потерявшую память, нашли благодаря служебной собаке. Родственники женщины обратились в полицию незамедлительно, так как она теряется не в первый раз.

Инспектор-кинолог взял для образца одну из вещей пенсионерки и отправился на ее поиски вместе со служебной собакой. Пес уверенно взял след и в километре от дома указал на пожилую женщину, собиравшуюся переходить дорогу.

Если бы не собака, инспектор не узнал бы пропавшую. Она была совсем не в той одежде, про которую говорили родные.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 17:45
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