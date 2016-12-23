Солдат-срочник из Бийска скончался в воинской части на Камчатке

По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело.
18-летний бийчанин скончался в воинской части Камчатского края от менингита, сообщает Бийское телевидение.
Молодой человек учился в военном училище. В конце ноября он был призван в армию, а 1 декабря доставлен на Камчатку.
Новобранец созванивался с родными практически каждый день. 4 декабря он в последний раз разговаривал с матерью по телефону. Через неделю семья получила телеграмму, в которой было сказано, что молодой человек скончался от менингита в военном госпитале 12 декабря.
В сообщении также говорится, что до отправки в армию ему поставили две прививки — менингококковую и пневмококковую.
В настоящее время по факту смерти солдата возбуждено уголовное дело.
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