Стадии банкротства предприятия

Только после определения, которое выносит арбитражный суд, может начинаться банкротство предприятия. В свою очередь, определение может быть вынесено после того, как будет подано заявление о возможном признании задолжавшего предприятия банкротом. Заявление должно подаваться на рассмотрение арбитражного суда. Задолжавшее предприятие может подавать заявление о своем банкротстве, когда такое банкротство предвидится, но при наличии тех обстоятельств, которые свидетельствуют об очевидных фактах невыполнения взятых на себя денежных обязательств. На сайте можно записаться на консультацию для проведения банкротства предприятия.

Всего есть пять стадий при банкротстве предприятия. Арбитражный суд может назначить временного арбитражного управляющего в зависимости от той стадии банкротства, на которой находится предприятие. Важно знать, что процесс банкротства может носить противоправное явление при уходе от конкретных взятых обязательствах, когда вводятся в заблуждение контрагенты. Процедура банкротства может применяться и тогда, когда хотят укрыть различные хищения. Банкротство такого характера считаться будет фиктивным, и за это наступает уголовное наказание.

Стадии банкротства

Первая стадия: — наблюдение.

Необходимость наблюдать за сохранением имущества предприятия, ревизия финансового состояния. Составляется реестр тех требований, которые выдвигает кредитор.

Вторая стадия: — финансовое оздоровление.

Вводит этот этап арбитражный суд. Должник обязан начать расплачиваться с кредитором.

Третья стадия: — внешнее управление.

Пока проводится фаза оздоровления, все руководящие работники должника отстраняются, руководить предприятием начинает внешнее управление.

Четвертая стадия: — конкурсное производство.

Эта стадия открывается судом, при отсутствии реальной возможности восстановления платежеспособности должника.

Пятая стадия: — мировое соглашение.

Мировое соглашение возможно на любом этапе банкротства.