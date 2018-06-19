Суд Барнаула рассмотрит резонансное дело о ДТП на перекрестке Ленина-Гоголя

В аварии погибли супруги

В Барнауле суд рассмотрит резонансное уголовное дело о ДТП на перекрестке пр. Ленина – ул. Гоголя, в котором погибли супруги.

Водитель Infiniti Q50 обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц. По данным краевой прокуратуры, ночью 30 июля 2017 года в районе дома №11 на пр. Ленина 28-летний обвиняемый превысил разрешенную скорость, применил небезопасный маневр (поворот налево) и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla.

43-летний водитель Toyota и его пассажирка скончались на месте. Водителю и пассажиру Infiniti не потребовалась госпитализация.