Суд Барнаула рассмотрит резонансное дело о ДТП на перекрестке Ленина-Гоголя

В аварии погибли супруги
В Барнауле суд рассмотрит резонансное уголовное дело о ДТП на перекрестке пр. Ленина – ул. Гоголя, в котором погибли супруги.
Водитель Infiniti Q50 обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц. По данным краевой прокуратуры, ночью 30 июля 2017 года в районе дома №11 на пр. Ленина 28-летний обвиняемый превысил разрешенную скорость, применил небезопасный маневр (поворот налево) и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla.
43-летний водитель Toyota и его пассажирка скончались на месте. Водителю и пассажиру Infiniti не потребовалась госпитализация.
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