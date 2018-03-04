Тело мужчины нашли в одном из частных домов Змеиногорска

Задержан сын погибшего
Тело 64-летнего жителя Змеиногорска нашли в одном из частных домов, сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе СУ СК России по краю. Возбуждено уголовное дело «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Обвинение предъявлено 39-летнему сыну погибшего.
По данным следствия, в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года отец и сын распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, и обвиняемый избил отца. В результате множественных переломов мужчина скончался.
Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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