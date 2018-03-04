Тело мужчины нашли в одном из частных домов Змеиногорска

Задержан сын погибшего

Тело 64-летнего жителя Змеиногорска нашли в одном из частных домов, сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе СУ СК России по краю. Возбуждено уголовное дело «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Обвинение предъявлено 39-летнему сыну погибшего.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года отец и сын распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, и обвиняемый избил отца. В результате множественных переломов мужчина скончался.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.