Трёх человек расстреляли в барнаульской квартире

Двоих потерпевших госпитализировали в тяжелом состоянии
Трех человек – женщину и двух мужчин — расстреляли в квартире на ул. 40 лет Октября в Барнауле вечером 29 октября.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но спустя некоторое время был задержан на ул. Малахова. Мужчина 1961 года рождения попытался оказать вооруженное сопротивление, у него было изъято более 100 патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что при задержании у подозреваемого нашли гранаты. Однако, этот факт не подтвердился.
Следствие озвучило мотивы барнаульского стрелка
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