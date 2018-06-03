У бийских врачей не оказалось лекарства для пациента, которого укусила змея

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 23:45

У бийских врачей не оказалось лекарства для пациента, которого укусила змея

Семья пострадавшего обращалась за помощью в Минздрав региона

У бийских врачей не оказалось лекарства для пациента, которого укусила змея

Бийчанину, которого укусила гадюка, не смогли сразу оказать первую помощь, потому как в больнице не оказалось лекарства. Суворотку против яда привезли из Барнаула через 4,5 часа.

Как пишет портал «Бийский округ», в больницу поступило два жителя Бийска. Одного змея укусила, когда тот рыбачил в селе Фоминское, другой пострадал в районе Сорокино. Проблема в том, что в больнице, куда привезли пострадавших, имелась только одна сыворотка против яда, и она досталась первому пациенту. Семье второго мужчины пришлось связываться с Минздравом края. Поездка бийских медиков за лекарством по маршруту «Бийск-Барнаул-Бийск» заняла 4,5 часа.

Кстати, вакцина стоила 500 рублей. Сколько ее привезли в местую больницу, не сообщается.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 23:45
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