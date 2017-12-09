В Алтайский край из-за рубежа присылали письма, пропитанные ЛСД

По данным фактам возбуждены уголовные дела

Письма с ЛСД, присланные из-за рубежа в Алтайский край, изъяли сотрудники регионального УФСБ России.

Письма были обнаружены у жителей Барнаула и Бийска. Как показала экспертиза, в конвертах находилась бумага с рисунком, пропитанная синтетическим наркотиком — ЛСД.

По данным ведомства, письма отправляли из Украины, Испании и Голландии.

Сотрудники УФСБ зафиксировали несколько случаев. По всем возбуждены уголовные дела – контрабанда наркотиков.