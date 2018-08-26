В Алтайском крае 23 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

mavit
Автор: mavit Август 26, 2018 05:45

В Алтайском крае 23 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

22 августа из-за ветра в Барнауле повалены деревья, у торгового центра оторвало часть вентиляционной шахты

В Алтайском крае 23 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

ГУ МЧС по Алтайскому краю рассылает сообщения о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в регионе 23 августа. Прогнозируют дожди с грозами, сильный ветер (7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с). Жителям Алтайского края рекомендуют закрыть окна, находиться вдали от слабозакрепленных конструкций и деревьев.

Отметим, что 22 августа штормовой ветер доставил немало неприятностей жителям Барнаула.

Во многих местах повалены деревья, на ул. Попова одно из деревьев упало сразу на три машины. У ТЦ «Район» порывом ветра оторвало металлическую конструкцию (часть вентиляционной шахты), она упала на припаркованный автомобиль, в котором находились люди.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Август 26, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

    Читать статью
  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

    Читать статью
  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

    Читать статью

  • где можно посмотреть результаты засисления?

    Читать статью
  • Софья Александровна

    Софья Александровна

    Я тоже хочу увидеть

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии