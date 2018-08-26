В Алтайском крае 23 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

22 августа из-за ветра в Барнауле повалены деревья, у торгового центра оторвало часть вентиляционной шахты
ГУ МЧС по Алтайскому краю рассылает сообщения о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в регионе 23 августа. Прогнозируют дожди с грозами, сильный ветер (7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с). Жителям Алтайского края рекомендуют закрыть окна, находиться вдали от слабозакрепленных конструкций и деревьев.
Отметим, что 22 августа штормовой ветер доставил немало неприятностей жителям Барнаула.
Во многих местах повалены деревья, на ул. Попова одно из деревьев упало сразу на три машины. У ТЦ «Район» порывом ветра оторвало металлическую конструкцию (часть вентиляционной шахты), она упала на припаркованный автомобиль, в котором находились люди.
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алена
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