В Алтайском крае 23 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

22 августа из-за ветра в Барнауле повалены деревья, у торгового центра оторвало часть вентиляционной шахты

ГУ МЧС по Алтайскому краю рассылает сообщения о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в регионе 23 августа. Прогнозируют дожди с грозами, сильный ветер (7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с). Жителям Алтайского края рекомендуют закрыть окна, находиться вдали от слабозакрепленных конструкций и деревьев.

Отметим, что 22 августа штормовой ветер доставил немало неприятностей жителям Барнаула.

Во многих местах повалены деревья, на ул. Попова одно из деревьев упало сразу на три машины. У ТЦ «Район» порывом ветра оторвало металлическую конструкцию (часть вентиляционной шахты), она упала на припаркованный автомобиль, в котором находились люди.