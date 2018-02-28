В Алтайском крае 7-летняя девочка провалилась в полынью и утонула

mavit
Автор: mavit Февраль 28, 2018 11:45

В Алтайском крае 7-летняя девочка провалилась в полынью и утонула

Отец не успел ее спасти

В Алтайском крае 7-летняя девочка провалилась в полынью и утонула

7-летняя девочка провалилась в полынью на реке Кучук и утонула. ЧП произошло 23 февраля возле села Нижний Кучук Благовещенского района.

Как сообщила Ольга Чеснокова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи уже выяснили, что девочка гуляла на реке недалеко от дома вместе с подругой.

Первоклассница из-за сугробов не заметила полыньи и провалилась. Ее отец прибежал на помощь, но было уже поздно: прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки.

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mavit
Автор: mavit Февраль 28, 2018 11:45
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Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

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  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

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  • Анна

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