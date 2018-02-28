В Алтайском крае 7-летняя девочка провалилась в полынью и утонула

Отец не успел ее спасти
7-летняя девочка провалилась в полынью на реке Кучук и утонула. ЧП произошло 23 февраля возле села Нижний Кучук Благовещенского района.
Как сообщила Ольга Чеснокова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи уже выяснили, что девочка гуляла на реке недалеко от дома вместе с подругой.
Первоклассница из-за сугробов не заметила полыньи и провалилась. Ее отец прибежал на помощь, но было уже поздно: прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки.
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