В Алтайском крае без вести пропала пожилая пара

mavit
Автор: mavit Сентябрь 7, 2018 17:45

В Алтайском крае без вести пропала пожилая пара


Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Последний раз их видели в садоводстве

В Алтайском крае без вести пропала пожилая пара

Супруги-пенсионеры пропали в Алтайском крае 8 августа. Поиски ведутся поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Жители Первомайского района, 68-летний Геннадий и 69-летняя Альбина Молодых, уехали на автомобиле «Жигули» из садоводства «Домостроитель». Больше супругов не видели.

Приметы мужчины: рост 170 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Приметы его супруги: рост 156 см, худощавого телосложения, темные волосы с проседью, карие глаза.

Сообщить о без вести пропавших можно по телефону «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52, 112.

 

 

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Сентябрь 7, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии