В Алтайском крае без вести пропала пожилая пара

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Разыскиваются в Алтайском крае

Последний раз их видели в садоводстве

Супруги-пенсионеры пропали в Алтайском крае 8 августа. Поиски ведутся поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Жители Первомайского района, 68-летний Геннадий и 69-летняя Альбина Молодых, уехали на автомобиле «Жигули» из садоводства «Домостроитель». Больше супругов не видели.

Приметы мужчины: рост 170 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Приметы его супруги: рост 156 см, худощавого телосложения, темные волосы с проседью, карие глаза.

Сообщить о без вести пропавших можно по телефону «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52, 112.