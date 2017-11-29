В Алтайском крае двое мужчин ответят за избиение инвалида из неприязни

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 05:45

В Алтайском крае двое мужчин ответят за избиение инвалида из неприязни

Уголовное дело передано в суд

В Алтайском крае двое мужчин ответят за избиение инвалида из неприязни

Двое жителей Бурлинского района перед судом ответят за избиение инвалида, сообщает алтайская прокуратура.

Молодые люди через окно проникли в дом, где проживает мужчина с ограниченными возможностями здоровья. На почве неприязненных отношений к хозяину дома, они избили его и ушли.

Потерпевший получил травму головы. Уголовное дело передано в суд.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 05:45
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