В Алтайском крае двое мужчин ответят за избиение инвалида из неприязни

Уголовное дело передано в суд

Двое жителей Бурлинского района перед судом ответят за избиение инвалида, сообщает алтайская прокуратура.

Молодые люди через окно проникли в дом, где проживает мужчина с ограниченными возможностями здоровья. На почве неприязненных отношений к хозяину дома, они избили его и ушли.

Потерпевший получил травму головы. Уголовное дело передано в суд.