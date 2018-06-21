В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку

mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2018 23:45

В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку


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Разыскиваются в Алтайском крае

Девочка ушла из дома 18 июня

В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку

15-летняя девочка без вести пропала в Камне-на-Оби. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках несовершеннолетней.

Девочка ушла из дома 18 июня. В сообщении сказано, что она может уехать в другой регион.

Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения она была в черной майке, синих рваных джинсах и фиолетовых кедах. В руках у девочки была темно-зеленая ветровка и сумка.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, сообщите по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2018 23:45
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