В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку



Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Девочка ушла из дома 18 июня

15-летняя девочка без вести пропала в Камне-на-Оби. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках несовершеннолетней.

Девочка ушла из дома 18 июня. В сообщении сказано, что она может уехать в другой регион.

Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения она была в черной майке, синих рваных джинсах и фиолетовых кедах. В руках у девочки была темно-зеленая ветровка и сумка.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, сообщите по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.