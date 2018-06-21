В Алтайском крае ищут 15-летнюю девочку

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Разыскиваются в Алтайском крае
Девочка ушла из дома 18 июня
15-летняя девочка без вести пропала в Камне-на-Оби. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках несовершеннолетней.
Девочка ушла из дома 18 июня. В сообщении сказано, что она может уехать в другой регион.
Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения она была в черной майке, синих рваных джинсах и фиолетовых кедах. В руках у девочки была темно-зеленая ветровка и сумка.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, сообщите по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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